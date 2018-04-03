В Запорожской области вооруженные мужчины устроили погоню за школьным автобусом

Полиция Запорожской области задержала двух мужчин, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили погоню за школьным автобусом с детьми.

Как сообщили в Широковской объединенной территориальной общине, ожидая автобус, школьники заметили двух мужчин, которые пытались сломать замок магазина рядом с остановкой.

"Дети дождались школьного автобуса, зашли в него, а взломщики сели в машину и начали преследовать автобус. В салоне школьного автобуса, кроме водителя, находились 13 детей, 2 учителя и мама одного ребенка", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что неизвестные пытались остановить автобус, демонстрируя "предмет, похожий на пистолет".

"Но водитель автобуса не остановился, и на одном из поворотов смог оторваться от преследователей. Об инциденте было сразу сообщено 102. За несколько часов полицейские нашли похожий по описанию автомобиль на выезде из Широкого, а двух его пассажиров задержали", - рассказали в общине.

Ранее сообщалось, что полиция Винницы опубликовала видео опасной ночной погони за пьяными нарушителями.