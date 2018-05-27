27 мая 2018, воскресенье

В Запорожской области шторм подтопил курортную Кирилловку - фото

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Бойцы ГСЧС спасли 11 автомобилей
Фото: 0619.com.ua

Бойцы ГСЧС спасли 11 автомобилей

В Запорожской области в результате шторма на Азовском море затопило дорогу между пляжем и базами отдыха на косе Бирючий остров в пгт Кирилловка.

Как сообщили в ГСЧС, вследствие непогоды в районе базы отдыха Золотой берег застрял автобус и несколько автомобилей.

"Спасатели установили, что в результате сильного ветра и поднятия уровня воды возникло подтопление и кроме автобуса нуждались в помощи еще более десятка автомобилей", - говорится в заявлении.

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В результате происшествия никто не пострадал.

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