В Запорожской области сдуло крышу со здания школы
Сегодня, 02:38
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Сайт Кирилловского поселкового совета сообщает, что в селе Охримовка Запорожской области шквальный ветер сорвал крышу со здания школы.
Сообщается, что новую крышу, которую построили в 2018 году, ветер снес во двор школы.
Ремонтные бригады пришли к выводу, что виной происшествия стала старая кирпичная кладка верхних рядов актового зала.
Поселковый совет обещает в течении месяца починить крышу.
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