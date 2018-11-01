В Запорожской области сдуло крышу со здания школы Сегодня, 02:38 15 Цей матеріал також доступний українською Новая крыша была построена в этом году Фото: Кирилловский поселковый совет

Сайт Кирилловского поселкового совета сообщает, что в селе Охримовка Запорожской области шквальный ветер сорвал крышу со здания школы.

Сообщается, что новую крышу, которую построили в 2018 году, ветер снес во двор школы.

Ремонтные бригады пришли к выводу, что виной происшествия стала старая кирпичная кладка верхних рядов актового зала.

Поселковый совет обещает в течении месяца починить крышу.

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