В Запорожской области с погоней задержали руководителя РГА, который уже "открыл" рынок земли

У взяточника было достаточно желающих приобрести землю на побережье Азовского моря

Правоохранители задержали председателя Веселовского районного совета (в Запорожской области), которого поймали после получения взятки.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Чиновник вместе с другими коллегами организовал преступную группу, которые создали условия, при которых расположенный на побережье Азовского моря детский оздоровительный лагерь отошел в пользование коммунальной собственности КП Райселькоммунхоз. То есть чиновники получили возможность распоряжаться землей на побережье через соглашение с директором этого КП. Затем при помощи решений районного совета земле начали "назначать" владельцев за большие взятки.

Сотрудники прокуратуры и полиции зафиксировали факт вымогательства директором КП и получения им в служебном помещении Веселовского РГА части взятки в размере 60 тыс. грн за земельный участок.

В четверг, 24 мая, правоохранители зафиксировали распределение денег между директором КП и председателем районного совета, после чего их обоих задержали.

Однако председатель РГА, чтобы уничтожить доказательства участия в коррупционной продаже земли, повредил часть денег. Кроме того, он оказал сопротивление полиции при задержании, пытаясь скрыться с места происшествия на своем авто. Правоохранители задержали злоумышленника, однако последний совершил ДТП, повредив собственную машину работника полиции.

Всю сумму взятки, полученную злоумышленниками в качестве неправомерной выгоды, изъяли и осмотрели.

В Украине действует мораторий на прямую продажу земли. Недавно Европейский суд признал незаконным этот мораторий.