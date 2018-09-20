В Запорожской области произошло смертельное ДТП: четверо погибших, двое травмированных

В Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь возле села Тракторное произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, еще двое пострадали.
Об этом сообщает областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
По информации спасателей, около пяти утра на трассе столкнулись легковой автомобиль Lanos и микроавтобус Mercedes Vito.
В результате аварии погибли пассажиры легковушки. 37-летнего водителя и 31-летнюю пассажирку микроавтобуса каретой скорой помощи госпитализировали в Михайловскую районную больницу.
Персональные данные лиц устанавливаются.
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