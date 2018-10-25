В Запорожской области пять человек отравились грибами

В 2018 году в Украине уже отравились грибами 174 человека, 11 из них умерли

В Мелитополе Запорожской области за последние несколько дней было зарегистрировано три случая отравления грибами, в результате которых пострадали пять человек, сообщает пресс-служба областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Как сообщается, при проведении расследования было установлено, что отравление вызвано употреблением грибов, собранных больными самостоятельно и приготовленных в домашних условиях, в двух случаях - грибы собирались в селе Сосновка Мелитопольского района.

Все пострадавшие обратились в лечебные учреждения, где получили надлежащую медицинскую помощь.

"Благодаря оперативному вмешательству медиков, к счастью, летального исхода от грибного отравления удалось избежать", - говорится в сообщении.

Запорожский областной лабораторный центр МЗ Украины обращает внимание на то, что в Запорожском регионе и вблизи расположенных к нему областях растут только условно-съедобные грибы. Особую опасность представляет бледная поганка, которая часто становится похожей на съедобной гриб и может ввести в заблуждение даже опытных грибников.

В МОЗ напомнили, что в 2018 году в Украине уже отравились грибами 174 человека, 11 из них умерли.

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