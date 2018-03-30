В Запорожской области обезвредили банду рэкетиров, обложившую "данью" местных предпринимателей

Злоумышленники применяли к своим жертвам физическое и психологическое давление

В Энергодаре запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины обезвредили банду рэкетиров под управлением "криминального авторитета", ранее судимого за совершение особо тяжких преступлений.

Как сообщается, он организовал свою преступную группу из бывших спортсменов и ранее судимых лиц.

"Злоумышленники совершали разбойные нападения и грабежи на территории региона. Также, применяя физическое и психологическое давление, бандиты заставляли местных предпринимателей платить им деньги за беспрепятственную коммерческую деятельность", - говорится в сообщении.

В частности, оперативники задокументировали факт вымогательства злоумышленниками от местного предпринимателя $5 тысяч.

"Рэкетиры угрожали коммерсанту физической расправой в случае неуплаты "дани". Сотрудники СБУ задержали участников группировки в центре города во время получения документов на право собственности на автомобиль, принадлежащий бизнесмену", - добавили в спецслужбе.

Ранее сообщалось, что СБУ обезвредила банду рэкетиров, связанную с российскими ворами в законе.