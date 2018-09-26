В Запорожской области неизвестный установил гранату возле железнодорожных путей

Возле железнодорожного полотна в районе поселка Черниговка Запорожской области во вторник, 25 сентяюря, обнаружили гранату Ф-1.
Как сообщили в Нацполиции, из-за находки руководство Укрзализныци приняло решение об ограничении движения поездов в направлении Мариуполя.
После того, как специалисты осмотрели находку, было установлено, что корпус гранаты выхолощен, однако с имитацией самодельного запала.
Несмотря на это, взрывотехники обезвредили гранату путем подрыва. Ее происхождение устанавливается.
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