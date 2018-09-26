В Запорожской области неизвестный установил гранату возле железнодорожных путей

Граната была выхолощена, но с имитацией самодельного запала

Возле железнодорожного полотна в районе поселка Черниговка Запорожской области во вторник, 25 сентяюря, обнаружили гранату Ф-1.

Как сообщили в Нацполиции, из-за находки руководство Укрзализныци приняло решение об ограничении движения поездов в направлении Мариуполя.

После того, как специалисты осмотрели находку, было установлено, что корпус гранаты выхолощен, однако с имитацией самодельного запала.

Несмотря на это, взрывотехники обезвредили гранату путем подрыва. Ее происхождение устанавливается.