26 сентября 2018, среда

В Запорожской области неизвестный установил гранату возле железнодорожных путей

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Граната была выхолощена, но с имитацией самодельного запала

Граната была выхолощена, но с имитацией самодельного запала

Возле железнодорожного полотна в районе поселка Черниговка Запорожской области во вторник, 25 сентяюря, обнаружили гранату Ф-1. 

Как сообщили в Нацполиции, из-за находки руководство Укрзализныци приняло решение об ограничении движения поездов в направлении Мариуполя.

После того, как специалисты осмотрели находку, было установлено, что корпус гранаты выхолощен, однако с имитацией самодельного запала.

Несмотря на это, взрывотехники обезвредили гранату путем подрыва. Ее происхождение устанавливается.

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