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В Запорожской области начальника полиции уличили в вымогательстве

Сегодня, 10:42
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Полицейский начальник обложил "данью" местных предпринимателей

Начальника Пологовского отдела Национальной полиции Запорожской области уличили в вымогательстве.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, полицейский чиновник склонил своего подчиненного обложить "данью" местных предпринимателей, занимающихся приемом металлолома.

Таким образом злоумышленники ежемесячно получали около 25 тысяч гривен.

Задержали начальника полиции во время передачи ему очередной взятки. Сейчас готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Теги:   Запорожская область Полиция Коррупция

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