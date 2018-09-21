В Запорожской области на шахте погиб рабочий

Это уже второй смертельный случай за месяц

В четверг, 20 сентября, в Запорожской области на шахте Эксплуатационная 39-летний мужчина получил смертельные травмы, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-центр ЧАО Запорожский Железорудный комбинат.

Отмечается, что в результате внезапного отслоения горной массы из кровли выработки на высоте 873 метра был травмирован работник ЧАО ЗЖРК.

Пострадавшему на месте была оказана первая медицинская помощь и реанимационные мероприятия, однако он умер.

В настоящее время на предприятии создана специальная комиссия для расследования обстоятельств несчастного случая.

Это уже второй смертельный случай на шахте Эксплуатационная за месяц - 4 сентября произошел обвал породы, в результате чего погиб горняк.