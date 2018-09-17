17 сентября 2018, понедельник

В Запорожской области мужчина во время ссоры с девушкой бросил в нее гранату

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Девушка получила ранения ног
Скриншот

Девушка получила ранения ног

В общежитии в городе Днепрорудное Запорожской области мужчина бросил в девушку боевую гранату.

Как сообщил у себя в Facebook замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, инцидент произошел во время ссоры.

"В комнате общежития молодой человек, 1992 г.р., во время внезапно возникшей ссоры со своей сожительницей, 1998 г.р., бросил в ее сторону ручную осколочную гранату, которая взорвалась", - написал он.

В результате происшествия девушка получила осколочные ранения ног.

Состояние пострадавшей не уточняется.

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