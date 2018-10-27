В Запорожской области мужчина подстрелил знакомого и при попытке побега обстрелял полицейских

В Энергодаре Запорожской области мужчина подстрелил знакомого, а затем стрелял по правоохранителям. Злоумышленника задержали.

Об этом сообщает полиция области.

Так, 26 октября мужчина, который пришел в гости к знакомому, после конфликта дважды в него выстрелил. С диагнозом "проникающее ранение глаза" пострадавшего доставили в больницу.

26-летний злоумышленник сначала пытался бежать в сторону промышленной зоны, расположенной у энергодарского шоссе, затем начал стрелять в полицейских. На неоднократные требования прекратить правонарушение и предупредительные выстрелы вверх мужчина не реагировал и продолжал стрелять в сторону сотрудников полиции.

Один из правоохранителей выстрелил в сторону правонарушителя: его доставили в больницу с диагнозом: травматическое непроникающее ранение шеи и алкогольное опьянение. Он не был госпитализирован.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Оружие, из которого стрелял преступник, изъято и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). В действиях подозреваемого также усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 342 УК Украины (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частном исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц).