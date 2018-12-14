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В Запорожской области мошенники вымогают у предпринимателей деньги от лица прокуратуры

Сегодня, 13:53
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В прокуратуре призвали не выполнять требований мошенников

Фото: pixabay

В Запорожской области начали действовать телефонные мошенники, которые вымогают у руководителей местных предприятий деньги на "благотворительность" от имени руководства прокуратуры. 

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"К сожалению именно пережитки "идолопоклонства" перед правоохранительными органами и представителями власти играют в пользу преступников и делают данную мошенническую схему эффективной", - говорится в сообщении.

В связи с этим в прокуратуре призвали ни в коем случае не выполнять указаний мошенников и не перечислять им никаких денег, а сразу сообщать о них в правоохранительные органы.

Теги:   Прокуратура Мошенники Запорожская область

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