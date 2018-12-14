В Запорожской области мошенники вымогают у предпринимателей деньги от лица прокуратуры Сегодня, 13:53 21 Цей матеріал також доступний українською В прокуратуре призвали не выполнять требований мошенников Фото: pixabay

В Запорожской области начали действовать телефонные мошенники, которые вымогают у руководителей местных предприятий деньги на "благотворительность" от имени руководства прокуратуры.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"К сожалению именно пережитки "идолопоклонства" перед правоохранительными органами и представителями власти играют в пользу преступников и делают данную мошенническую схему эффективной", - говорится в сообщении.

В связи с этим в прокуратуре призвали ни в коем случае не выполнять указаний мошенников и не перечислять им никаких денег, а сразу сообщать о них в правоохранительные органы.