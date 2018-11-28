28 ноября 2018, среда

В Запорожской области гражданским запретят носить военную форму

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Руководитель Нацполиции в Запорожской области Сергей Комиссаров заявил, что в связи с введением военного положения гражданским лицам будет запрещено носить военную форму.

Он также призвал жителей области звонить в полицию если они столкнулись с попыткой изъятия имущества под предлогом военного положения, передает Укринформ.

"Будет принято решение о запрете использования военной формы, кроме военных, Нацгвардии и силовых структур. На все случаи будем реагировать оперативно. Будем досконально проверять всех, кто использует военную форму и с какой целью", - заявил Комиссаров.

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Напомним, что президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам заявил, что решение о введении военного положения принято из-за угрозы полномасштабной войны с РФ.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

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Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.

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