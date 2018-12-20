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В Запорожской области боевика Славянской бригады приговорили к четырем годам тюрьмы

Сегодня, 17:19
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Из-за нехватки денег боевик переехал из оккупированной территории в Киевскую область

Токмакский районный суд Запорожской области вынес приговор боевику оккупационных сил РФ на Донбассе.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, в 2014 году житель Луганской области вступил в ряды пророссийской террористической организации "ЛНР", в составе которой воевал против сил АТО до 2016 года.

После этого он перешел в группировку Славянская бригада, входящей в состав "ДНР", однако из-за нехватки денег покинул банду и выехал в 2017 году на подконтрольную Украине территорию.

Скрыв факт участия в террористических организациях, злоумышленник получил статус "вынужденного переселенца" и устроился на работу в Киевской области, пока не был разоблачен СБУ.

Согласно решению суда, боевик приговорен к четырем годам лишения свободы.

Теги:   Приговор ЛНР ДНР

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