В Запорожской области боевика Славянской бригады приговорили к четырем годам тюрьмы
Токмакский районный суд Запорожской области вынес приговор боевику оккупационных сил РФ на Донбассе.
Как сообщили в Службе безопасности Украины, в 2014 году житель Луганской области вступил в ряды пророссийской террористической организации "ЛНР", в составе которой воевал против сил АТО до 2016 года.
После этого он перешел в группировку Славянская бригада, входящей в состав "ДНР", однако из-за нехватки денег покинул банду и выехал в 2017 году на подконтрольную Украине территорию.
Скрыв факт участия в террористических организациях, злоумышленник получил статус "вынужденного переселенца" и устроился на работу в Киевской области, пока не был разоблачен СБУ.
Согласно решению суда, боевик приговорен к четырем годам лишения свободы.