В Запорожской области боевика Славянской бригады приговорили к четырем годам тюрьмы Сегодня, 17:19 64 Цей матеріал також доступний українською Из-за нехватки денег боевик переехал из оккупированной территории в Киевскую область

Токмакский районный суд Запорожской области вынес приговор боевику оккупационных сил РФ на Донбассе.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, в 2014 году житель Луганской области вступил в ряды пророссийской террористической организации "ЛНР", в составе которой воевал против сил АТО до 2016 года.

После этого он перешел в группировку Славянская бригада, входящей в состав "ДНР", однако из-за нехватки денег покинул банду и выехал в 2017 году на подконтрольную Украине территорию.

Скрыв факт участия в террористических организациях, злоумышленник получил статус "вынужденного переселенца" и устроился на работу в Киевской области, пока не был разоблачен СБУ.

Согласно решению суда, боевик приговорен к четырем годам лишения свободы.