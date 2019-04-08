В Запорожье женщина на BMW сбила насмерть 7-летнего ребенка
В понедельник, 8 апреля, в Запорожье на улице Сикорского женщина на BMW наехала на семилетнего ребенка.
По данным полиции, мальчик переходил дорогу в неустановленном месте. После столкновения машина выехала на обочину и врезалась в ограждение частного дома.
Ребенок погиб на месте от полученных травм.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).