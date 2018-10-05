В Запорожье зафиксировали восемь случаев лихорадки Западного Нила

У восьми жителей Запорожья зафиксировали положительные результаты к вирусу лихорадки Западного Нила.

Как сообщили в лабораторном центре Минздрава в регионе, исследование материала от больных с лихорадкой неустановленной этимологии проводили в сентябре.

"Положительные результаты вируса Западного Нила получены у восьми человек с разным местом проживания. В настоящее время проводится их дообследование с целью установления заключительного диагноза", - уточнили в ведомстве.

Там подчеркнули, что с 2001 по 2017 год диагноз "лихорадка Западного Нила" был поставлен 43 больным, которые проживают в Запорожье, Бердянске, Энергодаре, Васильевском, Вольнянском, Токмакском, Гуляйпольском, Акимовском и Запорожском районах.

Лихорадка Западного Нила – острое инфекционное заболевание, для которого характерны воспаление оболочек мозга, системное поражение слизистых оболочек, увеличение лимфатических узлов. Она переносится комарами и может быть вызвана высокими температурами и дождями в начале лета.

Ранее в Румынии 17 человек умерли из-за лихорадки Западного Нила.