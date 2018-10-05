05 октября 2018, пятница

В Запорожье зафиксировали восемь случаев лихорадки Западного Нила

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Лихорадку переносят насекомые
Фото: Pixabay

Лихорадку переносят насекомые

У восьми жителей Запорожья зафиксировали положительные результаты к вирусу лихорадки Западного Нила.

Как сообщили в лабораторном центре Минздрава в регионе, исследование материала от больных с лихорадкой неустановленной этимологии проводили в сентябре.

"Положительные результаты вируса Западного Нила получены у восьми человек с разным местом проживания. В настоящее время проводится их дообследование с целью установления заключительного диагноза", - уточнили в ведомстве.

Там подчеркнули, что с 2001 по 2017 год диагноз "лихорадка Западного Нила" был поставлен 43 больным, которые проживают в Запорожье, Бердянске, Энергодаре, Васильевском, Вольнянском, Токмакском, Гуляйпольском, Акимовском и Запорожском районах.

Лихорадка Западного Нила – острое инфекционное заболевание, для которого характерны воспаление оболочек мозга, системное поражение слизистых оболочек, увеличение лимфатических узлов. Она переносится комарами и может быть вызвана высокими температурами и дождями в начале лета.

Ранее в Румынии 17 человек умерли из-за лихорадки Западного Нила.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове