В Запорожье задержали российского пилота, который может быть «консервой» спецслужб РФ — ГБР 6 мая, 13:39 Цей матеріал також доступний українською В ГБР считают, что россиянин прибыл в Украину для диверсионно-разведывательной деятельности (Фото:ГБР)

Украинские правоохранители разоблачили в Запорожье россиянина, который мог работать на спецслужбы РФ.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в Госбюро расследований.

На след вероятного шпиона удалось выйти в ходе спецоперации по выявлению враждебных элементов среди граждан РФ, которые въехали на территорию Украины незадолго до полномасштабного российского вторжения.

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Как рассказали в ГБР, речь идет о военном пилоте, который в последние годы регулярно навещал близких родственников в Запорожье.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

«После начала российской агрессии летчик начал скрываться, а его мать рассказывала всем, что больше года не видела сына. Сам он представлялся пенсионером гражданской авиации, хотя работники ГБР получили бесспорные доказательства его принадлежности к российской армии. Собранные данные могут свидетельствовать о том, что россиянин заехал в Украину как так называемая „консерва“, чтобы заниматься диверсионно-разведывательной деятельностью и корректировать огонь», — говорится в сообщении.

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