В Запорожье задержали российского пилота, который может быть «консервой» спецслужб РФ — ГБР

6 мая, 13:39
Цей матеріал також доступний українською
В ГБР считают, что россиянин прибыл в Украину для диверсионно-разведывательной деятельности (Фото:ГБР)

В ГБР считают, что россиянин прибыл в Украину для диверсионно-разведывательной деятельности (Фото:ГБР)

Украинские правоохранители разоблачили в Запорожье россиянина, который мог работать на спецслужбы РФ.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в Госбюро расследований.

На след вероятного шпиона удалось выйти в ходе спецоперации по выявлению враждебных элементов среди граждан РФ, которые въехали на территорию Украины незадолго до полномасштабного российского вторжения.

Видео дня
Читайте также:
В Сумской области задержали коллаборанта, показавшего ВС РФ безопасные маршруты передвижения

Как рассказали в ГБР, речь идет о военном пилоте, который в последние годы регулярно навещал близких родственников в Запорожье.

ГБР
Фото: ГБР
ГБР
Фото: ГБР
ГБР
Фото: ГБР
ГБР
Фото: ГБР
ГБР
Фото: ГБР

«После начала российской агрессии летчик начал скрываться, а его мать рассказывала всем, что больше года не видела сына. Сам он представлялся пенсионером гражданской авиации, хотя работники ГБР получили бесспорные доказательства его принадлежности к российской армии. Собранные данные могут свидетельствовать о том, что россиянин заехал в Украину как так называемая „консерва“, чтобы заниматься диверсионно-разведывательной деятельностью и корректировать огонь», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/embed/8kdQAax8y20
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Шпионаж Российская агрессия Запорожье Россияне Диверсант Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X