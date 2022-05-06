В Запорожье задержали российского пилота, который может быть «консервой» спецслужб РФ — ГБР
В ГБР считают, что россиянин прибыл в Украину для диверсионно-разведывательной деятельности (Фото:ГБР)
Украинские правоохранители разоблачили в Запорожье россиянина, который мог работать на спецслужбы РФ.
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Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в Госбюро расследований.
На след вероятного шпиона удалось выйти в ходе спецоперации по выявлению враждебных элементов среди граждан РФ, которые въехали на территорию Украины незадолго до полномасштабного российского вторжения.
Как рассказали в ГБР, речь идет о военном пилоте, который в последние годы регулярно навещал близких родственников в Запорожье.
«После начала российской агрессии летчик начал скрываться, а его мать рассказывала всем, что больше года не видела сына. Сам он представлялся пенсионером гражданской авиации, хотя работники ГБР получили бесспорные доказательства его принадлежности к российской армии. Собранные данные могут свидетельствовать о том, что россиянин заехал в Украину как так называемая „консерва“, чтобы заниматься диверсионно-разведывательной деятельностью и корректировать огонь», — говорится в сообщении.
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