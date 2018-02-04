В Запорожье задержали мужчину, убившего военнослужащего в киевском ресторане

В Запорожье задержали подозреваемого в убийстве 21-летнего военнослужащего, которое произошло в ночь на 1 февраля в ресторане в Днепровском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Подозреваемого задержали в субботу, 3 февраля. Им оказался 31-летний гражданин Азербайджана. Мужчине объявлено о подозрении в умышленном убийстве.

В понедельник, 5 февраля, суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Напомним, в Киеве во время драки в ресторане погиб военный. Минобороны начало служебное расследование.