В Запорожье задержали мужчину, убившего военнослужащего в киевском ресторане

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Подозреваемый - 31-летний гражданин Азербайджана
Фото: открытый источник

Подозреваемый - 31-летний гражданин Азербайджана

В Запорожье задержали подозреваемого в убийстве 21-летнего военнослужащего, которое произошло в ночь на 1 февраля в ресторане в Днепровском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Подозреваемого задержали в субботу, 3 февраля. Им оказался 31-летний гражданин Азербайджана. Мужчине объявлено о подозрении в умышленном убийстве.

В понедельник, 5 февраля, суд изберет подозреваемому меру пресечения. 

Напомним, в Киеве во время драки в ресторане погиб военный. Минобороны начало служебное расследование.

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