В Запорожье задержали мужчину, стрелявшего в одного из лидеров Автоевросилы Сегодня, 11:38 148 Цей матеріал також доступний українською В полиции сообщили, что в Погорелова стреляли из травматического пистолета Фото: полиция

Правоохранители задержали в Запорожье подозреваемого в стрельбе в лидера местной организации Автоевросила Влада Погорелова.

Как рассказали в Нацполиции, 31 декабря на улице Новокузнецкой задержанный бросил петарду возле машины пострадавшего, на что тот ответил замечанием.

После этого между мужчинами возник конфликт, во время которого подозреваемый сделал несколько выстрелов из травматического пистолета ПМР, один из которых попал Погорелову в ногу.

Полицейские обнаружили транспортное средство, на котором скрылся стрелок, во дворе дома по улице Стешенко, а через некоторое время установили и его личность.

Задержанному уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В полиции также отметили, что инцидент носит бытовой характер и не связан с общественной деятельностью потерпевшего.

Ранее сообщалось, что в Запорожье напали на одного из лидеров организации Автоевросила.