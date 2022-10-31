В Запорожье задержали мужчину, взорвавшего гранату на улице

31 октября, 04:11
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Место, где мужчина взорвал гранату (Фото:Нацполиция)

Место, где мужчина взорвал гранату (Фото:Нацполиция)

Национальная полиция задержала в Запорожье 42-летнего местного жителя, взорвавшего на улице гранату.

Мужчина под действием алкоголя приставал к прохожим, а впоследствии достал из кармана две гранаты. Одну из гранат он взорвал после того, как была вызвана полиция.

В результате взрыва он получил осколочные ранения. Поврежден неподалеку расположенный киоск.

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Мужчина задержан, сейчас он находится в больнице под охраной. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 263 УК (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Запорожье Взрыв гранаты

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