В Запорожье задержали мужчину, взорвавшего гранату на улице 31 октября, 04:11 Место, где мужчина взорвал гранату (Фото:Нацполиция)

Национальная полиция задержала в Запорожье 42-летнего местного жителя, взорвавшего на улице гранату.

Мужчина под действием алкоголя приставал к прохожим, а впоследствии достал из кармана две гранаты. Одну из гранат он взорвал после того, как была вызвана полиция.

В результате взрыва он получил осколочные ранения. Поврежден неподалеку расположенный киоск.

Видео дня

Мужчина задержан, сейчас он находится в больнице под охраной. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 263 УК (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).



Читайте также: Во Львовской области киевлянин бросил гранату в автомобиль с людьми