В Запорожье задержали бывшего депутата горсовета, который наводил ракеты на Украину — СБУ 29 мая, 11:02 Из-за его наведения в апреле и мае этого года российские оккупанты осуществили серию ракетных атак на город (Фото:СБУ/Телеграм)

В понедельник, 29 мая, СБУ задержала бывшего депутата Запорожского городского совета, который наводил российские ракеты на Украину. Ему грозит лишение свободы сроком пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Об этом СБУ сообщила в Telegram.

Из-за его наведения в апреле и мае этого года российские оккупанты совершили серию ракетных атак на город.

В результате этих вражеских обстрелов погибли трое местных жителей. Кроме того, 30 частных домов были разрушены, а одно из промышленных предприятий региона повреждено.

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Согласно данным следствия, оказалось, что коллаборационист преданно поддерживает коммунизм. В 2001 году он получил шесть лет заключения за попытку совершения государственного переворота в Украине. После выхода на свободу он присоединился к местной ячейке запрещенной коммунистической партии и в 2015 году почти полгода занимал должность депутата Запорожского городского совета.

Также он был активным участником прокремлевских организаций, таких как Союз советских офицеров и Бессмертный полк.

В конце 2022 года кадровым сотрудником ФСБ был привлечен для осуществления разведывательно-подрывной деятельности против Украины. С целью выполнения враждебных задач российский агент создал свою собственную информаторскую сеть. В ее состав вошли бывшие однопартийцы, которые жили в Запорожье.

Благодаря этим информаторам он получал конфиденциальную информацию о действующих промышленных предприятиях и техническом состоянии критической инфраструктуры. После этого предатель лично выезжал на территорию и осуществлял тайную фото- и видеофиксацию украинских объектов.

Во время обысков в месте проживания задержанного были обнаружены мобильные телефоны, которые он использовал для связи с российской спецслужбой. Также у него было изъято значительное количество запрещенной коммунистической символики.

Экс-депутату сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).