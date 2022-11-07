Передавал информацию агрессору. В Запорожье задержали блогера, работавшего на Telegram-канал Шария — СБУ 7 ноября, 14:33 Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы (Фото:ssu.gov.ua)

В понедельник, 7 ноября, СБУ сообщила, что в Запорожье задержали блогера, работавшего на Telegram-канал подозреваемого в госизмене Анатолия Шария.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По данным ведомства, задержанный передавал агрессору информацию о последствиях российских ракетных ударов по городу.

«Для этого он создал специализированную интернет-платформу, где обнародовал фото- и видеоматериалы с собственными комментариями и текстовым описанием событий», — говорится в сообщении.

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По оперативным данным, сведения по информресурсу «подхватывали» представители спецслужб РФ для сбора разведданных о «результатах» ракетно-артиллерийских обстрелов региона.

В СБУ заявили, что «сюжеты» блоггера активно использовал прокремлевский пропагандист Шарий для наполнения собственного канала в Telegram и проведения информационно-подрывной деятельности против Украины.

«Из „перепощенных“ видео из Запорожья он готовил деструктивный контент, в котором отрицал причастность кремля к уничтожению гражданской и критической инфраструктуры украинских городов», — заявили в СБУ.

Также медиафайлы блоггера мониторили оккупационные группировки РФ на южном направлении для корректировки огневых ударов по региону.

В СБУ заявили, что злоумышленник был задержан на попытке очередного распространения информации в пользу страны-агрессора. У задержанного обнаружен мобильный телефон с поличным.

Решается вопрос о привлечении фигуранта к уголовной ответственности по ст. 114−2 ( несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.

4 мая правоохранительные органы Испании задержали Анатолия Шария на основании международного ордера. На следующий день, по данным СМИ, его отпустили под подписку о невыезде. Бывшая генпрокурор Ирина Венедиктова говорила, что процесс экстрадиции блогера из Испании в Украину может длиться от трех месяцев до года.

В Украине Шария подозревают в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:

ст. 111 ( государственная измена);

государственная измена); ст. 161 ( нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

Следователи СБУ считают, что Шарий занимался противоправной деятельностью в информационной сфере в ущерб нацбезопасности Украины и действовал по заказу иностранных структур.

СБУ объявила о подозрении Шарию в феврале 2021 года. 20 августа 2021-го СНБО ввел санкции против Шария, его супруги Ольги и матери последней Аллы Бондаренко.

6 сентября 2022 года Верховный Суд окончательно запретил деятельность Партии Шария в Украине.