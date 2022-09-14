Притворялась «волонтером». СБУ задержала в Запорожье агента ФСБ с позывным «007» 14 сентября, 09:57 Как рассказали в СБУ, злоумышленница пыталась наладить контакты с украинскими военными (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки задержали в Запорожье женщину, работавшую на российские спецслужбы.

Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Завербованная РФ жительница временно оккупированного Пологовского района прибыла в Запорожье под легендой «волонтера», а на самом деле выполняла задачи ФСБ по выявлению дислокации подразделений ВСУ.

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«От своего российского куратора она получила позывной „007“ и инструктаж по разведывательно-подрывной деятельности на территории региона», — говорится в сообщении.

Кроме того, еще будучи на временно оккупированной территории злоумышленница собирала через свои личные связи сведения о партизанском движении на юге страны для дальнейшего выявления его участников.

«Следующим вражеским заданием агента было налаживание контактов с украинскими защитниками, чтобы установить места дислокации и перемещения подразделений ВСУ. Для этого она и выехала с временно оккупированной территории в Запорожье», — рассказали в СБУ.

На данное время задержанная уже уведомлена о подозрении в государственной измене. Коллаборантке грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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