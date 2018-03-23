В Запорожье задержали 17-летнего подозреваемого в убийстве экс-депутата Генического райсовета

Правоохранители задержали в Запорожье 17-летнего парня, которого подозревают в избиении экс-депутата Генического райсовета, в результате которого тот скончался.

Как сообщили в прокуратуре, нападение было совершено с целью ограбления.

"17-летний житель Запорожья 10 марта 2018 года с целью завладения материальными ценностями нанес потерпевшему не менее двух ударов в область лица, от которых гражданин Г. упал на землю. После этого злоумышленник завладел его мобильным телефоном", - говорится в сообщении.

В результате потерпевший был госпитализирован в больницу, где спустя несколько дней умер от полученных травм.

"На данный момент злоумышленнику готовится сообщение о подозрении в совершении преступлений по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и ч.4 ст.187 (разбой, совмещенный с нанесением тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины, предусматривающих наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет", - добавили в ведомстве.

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