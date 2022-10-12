За последние две недели в Запорожье от ракетных ударов РФ погибли больше 70 человек 12 октября, 16:02 Спасатели эвакуируют тело погибшего в результате ракетных ударов РФ по Запорожью, 11 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

В результате российских обстрелов за последние две недели погибли более 70 мирных жителей Запорожья. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух во время брифинга в среду, 12 октября.

Старух рассказал, что в среду по Запорожью нанесли семь ракетных ударов, в результате никто не погиб, из-под завалов спасли семью.



«Последние две недели — с 30 сентября — у нас в результате обстрелов погибли больше 70 человек. Разрушены многоэтажки, частный сектор, разрушены и повреждены объекты инфраструктуры. Сотни раненых. Варварские атаки на гражданские объекты оставили большие шрамы на городе», — сказал он.

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Глава ОВА уточнил, что российские оккупанты используют ракеты точного наведения, которые «летят туда, куда должны прилететь». Он подчеркнул, что россияне целенаправленно наносят удары по мирным городам и терроризируют население.

Утром 11 октября войска РФ выпустили по Запорожью 12 ракет С-300. Две ракеты попали в автосалон, погиб один человек. Остальные ракеты повредили школу, амбулаторию и жилые дома.



В ночь на 9 октября Россия атаковала Запорожье 13 самолетами и ЗРК С-300. Оккупанты наносили удары по инфраструктуре и жилым кварталам. В течение двух дней 9 и 10 октября в Запорожье от российских ударов погибли 16 человек, почти 100 — пострадали.