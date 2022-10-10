В Запорожье за последние двое суток погибли 16 человек, пострадали почти 100 — секретарь Запорожского горсовета

10 октября, 13:51
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Последствия российского ракетного удара по многоквартирному дому в Запорожье, 10 октября (Фото:REUTERS)

Последствия российского ракетного удара по многоквартирному дому в Запорожье, 10 октября (Фото:REUTERS)

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что в результате российских обстрелов в городе за последние двое суток погибли 16 человек, пострадали почти 100.

«По состоянию на 11:00 сегодняшнего дня известно о 14 погибших и 74 раненых от вчерашней ночной атаки по многоэтажному зданию и частному сектору в одном из районов города. По состоянию на 10:00 известно о 2 погибших и 23 раненых от сегодняшних ночных обстрелов многоквартирного дома», — написал Куртев в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что поисково-спасательные работы еще продолжаются.

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В ночь на 10 октября россияне снова атаковали Запорожье.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщал об «около десятке новых приходов».

В результате этой атаки в центре города был разрушен многоквартирный жилой дом.

В ночь на 9 октября Россия атаковала Запорожье 13 самолетами и ЗРК С-300. Удары пришлись по инфраструктуре и жилых кварталах. Сообщалось, что 13 человек, в том числе один ребенок, погибли, еще 89, среди них 11 детей, - ранены.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Украина-Россия Запорожье Ракетные удары Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины

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