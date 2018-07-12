В Запорожье вспыхнул скандал из-за портрета убийцы лидера ОУН на билборде, СБУ начала проверку

В Запорожье появился билборд с портретом Павла Судоплатова

В Запорожье вспыхнул скандал из-за размещения вдоль трассы рекламного щита с портретом агента советского НКВД Павла Судоплатова, который в 1938 году убил лидера ОУН Евгения Коновальца.

Билборд с портретом Павла Судоплатова и надписью на русском языке "111 лет. Борьба продолжается" появился на выезде из Хортицкого района Запорожья. На него обратили внимание запорожские активисты.

В областном управлении Службы безопасности Украины сообщили, что проводят проверку по факту изображения деятеля советских спецслужб Павла Судоплатова.

"Устанавливаются правовые основания размещения, устанавливаем, кто заказчик, чей билборд. Проверка проводится. На ее основании будут приняты соответствующие меры", - сказал представитель управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко в комментарии Радио Свобода.

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Павел Судоплатов (1907-1996) - сотрудник ГПУ-НКВД. Принимал участие в разработке и выполнении акций красного террора, в частности причастен к убийству руководителя Организации украинских националистов Евгения Коновальца.