В Запорожье вспыхнул пожар в строительном вагончике: погибли три человека
Ночью 12 апреля в Запорожье во время пожара в строительном вагончике погибли три человека, еще один пострадал.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, в вагончике загорелись отделка и домашние вещи.
Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тела трех человек без признаков жизни. Еще одного пострадавшего с ожогами разной степени госпитализировали.
Личности погибших и пострадавшего уточняются.
В 6:00 пожар был полностью ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.