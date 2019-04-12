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В Запорожье вспыхнул пожар в строительном вагончике: погибли три человека

Сегодня, 09:21
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В Запорожье вспыхнул пожар в строительном вагончике: погибли три человека - фото

zp.dsns.gov.ua

В результате пожара погибли три человека

Ночью 12 апреля в Запорожье во время пожара в строительном вагончике погибли три человека, еще один пострадал.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, в вагончике загорелись отделка и домашние вещи.

Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тела трех человек без признаков жизни. Еще одного пострадавшего с ожогами разной степени госпитализировали.

Личности погибших и пострадавшего уточняются.

В 6:00 пожар был полностью ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.

Теги:   Пожар ГСЧС Запорожье

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