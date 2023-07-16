Поврежден инфраструктурный объект. Оккупанты ночью обстреляли Запорожье

16 июля, 09:28
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Последствия обстрела (Фото:Анатолий Куртев/Telegram)

Последствия обстрела (Фото:Анатолий Куртев/Telegram)

Ночью в воскресенье, 16 июля, оккупанты атаковали Запорожье, попав в инфраструктурный объект, пострадал человек.

Об этом сообщил секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев в Telegram.

«Этой ночью враг снова атаковал Запорожье. К сожалению, есть пострадавший человек», — говорится в сообщении.

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Сейчас в части одного из районов Запорожья отсутствует свет. Аварийные службы работают над восстановлением энергоснабжения.

Также повреждения получил инфраструктурный объект. От взрывной волны в близлежащих зданиях повылетали окна.

15 июля российские беспилотники дважды за ночь атаковали окрестности Запорожья, пострадал человек.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Запорожье Война России против Украины

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