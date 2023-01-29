В Запорожье с ограничениями возобновили работу 60% предприятий

29 января, 05:10
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Запорожье (Фото:Горсовет)

Запорожье (Фото:Горсовет)

В Запорожье возобновили работу 60% предприятий. В то же время, большинство из них работают не в полном объеме.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в эфире национального телемарафона.

По его словам, на сегодняшний день 60% предприятий возобновили свою работу и работают в Запорожье. Но объем продукции снижен, сокращается количество работников.

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Куртеев рассказал, что из-за отключения электроэнергии предприятия не могут работать в полном объеме.

По его словам, после начала полномасштабной войны около 26 запорожских предприятий были релокованы на запад Украины.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Запорожская область Запорожье Война в Украине Война России против Украины

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