В Запорожье с ограничениями возобновили работу 60% предприятий
Запорожье (Фото:Горсовет)
В Запорожье возобновили работу 60% предприятий. В то же время, большинство из них работают не в полном объеме.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в эфире национального телемарафона.
По его словам, на сегодняшний день 60% предприятий возобновили свою работу и работают в Запорожье. Но объем продукции снижен, сокращается количество работников.
Куртеев рассказал, что из-за отключения электроэнергии предприятия не могут работать в полном объеме.
По его словам, после начала полномасштабной войны около 26 запорожских предприятий были релокованы на запад Украины.