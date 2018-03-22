В Запорожье возле облсовета между полицией и ветеранами АТО произошла драка, есть задержанный

Под зданием Запорожского областного совета в четверг, 22 марта, ветераны АТО провели митинг, в ходе которого произошли потасовки и задержание по крайней мере одного из активистов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Ветераны прорывались в сессионный зал облсовета. Одним из вопросов, который они хотели обсудить, было выделение земельных участков. Полицейские заблокировали их, поскольку у них не было пропусков. Однако представителей протестующих все же пропустили в облсовет во главе с известным бердянским активистом Виталием Олешко, но возможности выступить им не дали.

Участники митинга вступили в перепалку с правоохранителями. Одного из ветеранов задержали. Его соратники попытались освободить военного, в ходе чего произошла драка.

Активисты заявляют, что с их стороны есть несколько пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Грушевского задержали участников пикета перевозчиков, произошли столкновения.