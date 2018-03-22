В Запорожье во время спецоперации КОРД ранил патрульного - СМИ

В Запорожье сотрудники спецназа КОРД ранили своего коллегу во время спецоперации, пишет ТСН.

По данным СМИ, инцидент произошел на посту патрульной полиции на выезде из города.

По предварительным данным, Нацполиция разработала спецоперацию по провоцированию одного из патрульных на получение взятки. К операции привлекли спецназ КОРД.

Во время задержания подозреваемого спецназовцы применили оружие. Патрульный получил огнестрельное ранение, сейчас он в больнице под охраной.

ТСН со ссылкой на источники сообщает об отчете КОРДа, в котором говорится, что патрульный потянулся к табельному оружию, поэтому были вынуждены стрелять на поражение.

Другие участники инцидента говорят, что патрульный не пытался достать оружие, а в него попали случайно.

Полиция пока не комментирует случившееся.

Напомним, 4 декабря 2016 года в Киевской области в поселке Княжичи во время спецоперации по задержанию опасной банды грабителей произошла перестрелка между сотрудниками государственной охраны и полицейской группой задержания, пятеро правоохранителей погибли.