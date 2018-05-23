В Запорожье вандалы облили краской памятную доску добровольцев

В Запорожье неизвестные облили черной краской пямятную доску с именами погибших на Донбассе добровольцев из Запорожья, передает Радио Свобода.

Как отмечается, это уже второй случай вандализма - первый был в марте 2017 года.

"Уже дважды на эту доску напали, обливают краской черной. Приходится отчищать доску и красить стены", - сообщил ветеран войны в Донбассе, депутат городского совета Вячеслав Зайцев.

В пресс-службе полиции Запорожья сообщили, что к ним пока не поступали обращения по факту напряжения над памятной доской. Относительно инцидента проводится проверка информации.

Напомним, вандалы разрисовали черной краской памятник Скорбящей матери в Полтаве.