В Запорожье в школьной столовой распылили газ, а в Бердянске ученик угрожал детям пистолетом

В Запорожье ученик одной из школ по улице Воронежской распылил в столовой газ из баллончика.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Правоохранители установили личность ученика, с ним в настоящее время проводится профилактическая беседа.
Кроме того, по данным полиции, в одной из школ Бердянска несовершеннолетний ученик угрожал детям оружием и якобы требовал деньги.
Сейчас все участники конфликта установлены, правоохранители выясняют обстоятельства событий, общаются с родителями, несовершеннолетними и директором учебного заведения. Изъятый стартовый пистолет направлен для проведения экспертизы.
Сведения о событии внесены в журнал единого учета Бердянского отдела полиции.
После проведения проверки по обоим фактам правоохранительными органами будет принято решение в отношении всех участников событий в соответствии с действующим законодательством.
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