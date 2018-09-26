В Запорожье в школьной столовой распылили газ, а в Бердянске ученик угрожал детям пистолетом

В школах Запорожской области произошло два инцидента с учениками

В Запорожье ученик одной из школ по улице Воронежской распылил в столовой газ из баллончика.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Правоохранители установили личность ученика, с ним в настоящее время проводится профилактическая беседа.

Кроме того, по данным полиции, в одной из школ Бердянска несовершеннолетний ученик угрожал детям оружием и якобы требовал деньги.

Сейчас все участники конфликта установлены, правоохранители выясняют обстоятельства событий, общаются с родителями, несовершеннолетними и директором учебного заведения. Изъятый ​​стартовый пистолет направлен для проведения экспертизы.

Сведения о событии внесены в журнал единого учета Бердянского отдела полиции.

После проведения проверки по обоим фактам правоохранительными органами будет принято решение в отношении всех участников событий в соответствии с действующим законодательством.