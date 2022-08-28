В Запорожье в результате обстрелов оккупантов повреждено почти полсотни домов 28 августа, 19:03 Коммунальщики уже установили уровень повреждений домов (Фото:Анатолий Куртев/Facebook)

В результате обстрела оккупантов 28 августа, в Запорожье получили повреждения 9 многоквартирных и 40 частных домов.

Об этом сообщил и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев в Facebook.

По его словам, в многоквартирных домах взрывной волной выбило стекла и разрушило оконные рамы в квартирах и лестничных клетках. Кроме того, среди поврежденных частных домов есть два полностью разрушенных.

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Коммунальщики уже установили уровень повреждений и выдали пленку для закрытия разрушений. А 29 августа городские власти обещают начать восстановительные работы. В ночь на воскресенье, 28 августа, русские войска обстреляли Запорожье. Прилёты зафиксированы в двух районах города.

Коммунальщики уже установили уровень повреждений и выдали пленку для закрытия разрушений. А 29 августа городские власти обещают начать восстановительные работы.

В ночь на воскресенье, 28 августа, русские войска обстреляли Запорожье. Прилёты зафиксированы в двух районах города.

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