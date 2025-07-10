В Запорожье мужчина напал с ножом на врача, родители нападавшего объяснили его поведение

В Днепровском районе Запорожья 35-летний мужчина ворвался с ножом в кабинет врача, закрыл дверь и нанес ему телесные повреждения. Об этом сообщает полиция Запорожской области в четверг, 10 июля.

По данным правоохранителей, мужчина, заскочив в кабинет, вел себя агрессивно. Он крушил мебель и пытался причинить врачу телесные повреждения.

Мужчину задержали на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фото: Главное управление Национальной полиции в Запорожской области

Его родители сообщили Суспільному, что их сын — доброволец, с 2022 года находился на фронте, под Авдеевкой.

Мать задержанного Ольга рассказала, что после получения ранения ее сына списали, и он долгое время находился в госпиталях.

«У него на шее осколки, под черепом осколки, вся спина в осколках. Лопатка сколота, ноги в осколках, он ходит плохо. У него спина „посыпалась“, полностью позвоночник. И зрение: он правым глазом совсем ничего не видит, а левым так, примерно 40−50% и то оно у него удваивается», — отметила мать.

Она также рассказала, что пока сын проходил военно-врачебную комиссию (в течение четырех-пяти месяцев), они с мужем содержали его на своей пенсии.

«У меня пенсия три тысячи. И когда ему позвонили, сказал, мы даем третью группу пожизненно, но гражданскую. У него награды, пусть бы третья, но военная… А сейчас он никто, слепой, больной, на три тысячи. Ну и вот… пока мы сюда добежали, он уже разгромил кабинет. Просто зашел и сказал: «Я просто хочу посмотреть вам в глаза, что вы мне скажете. Как вы с боевым раненым военным, за что вы так?» — рассказала Суспільному Ольга.

Она добавила, что после всего пережитого на фронте ее сын почувствовал себя брошенным системой. По мнению женщины, именно это его разозлило.