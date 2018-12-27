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В Запорожье в ДТП с легковушкой и маршруткой погиб ребенок, еще шесть человек получили травмы

Сегодня, 12:38
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В результате ДТП погиб мальчик 2007 года рождения

В среду вечером, 26 декабря, на улице Стефанова в Запорожье произошло смертельное ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля.

Как рассказали в Нацполиции, мужчина за рулем Nissan Micra не справился с управлением, из-за чего машину вынесло на встречную полосу движения, где она столкнулась с микроавтобусом Volkswagen.

В результате аварии водитель легковушки и находившийся в ней мальчик 2007 года рождения были госпитализированы, однако ребенок скончался в карете скорой помощи.

Кроме того, пятеро пассажиров маршрутки также получили травмы различной степени тяжести, однако их жизням сейчас ничего не угрожает.

Теги:   Дети Запорожье Маршрутки ДТП

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