В Запорожье в ДТП с легковушкой и маршруткой погиб ребенок, еще шесть человек получили травмы Сегодня, 12:38 163 Цей матеріал також доступний українською В результате ДТП погиб мальчик 2007 года рождения

В среду вечером, 26 декабря, на улице Стефанова в Запорожье произошло смертельное ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля.

Как рассказали в Нацполиции, мужчина за рулем Nissan Micra не справился с управлением, из-за чего машину вынесло на встречную полосу движения, где она столкнулась с микроавтобусом Volkswagen.

В результате аварии водитель легковушки и находившийся в ней мальчик 2007 года рождения были госпитализированы, однако ребенок скончался в карете скорой помощи.

Кроме того, пятеро пассажиров маршрутки также получили травмы различной степени тяжести, однако их жизням сейчас ничего не угрожает.