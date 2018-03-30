В Запорожье в детские больницы и роддома поставляли фальсифицированные лекарственные средства

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Злоумышленники получали за свой фальсификат бюджетные деньги
Фото: СБУ

Злоумышленники получали за свой фальсификат бюджетные деньги

Службы безопасности Украины заблокировала в Запорожье производство фальсифицированных лекарственных средств.

"Дельцы с нарушением санитарных норм наладили производство контрафактного медицинского спирта. Сотрудники СБ Украины установили, что дельцы планировали реализовывать поддельную продукцию, в частности, в детские больницы и родильных домов за бюджетные средства. Фальсификат был изготовлен под брендами официальных серий отечественных производителей", - рассказали в СБУ.

Согласно заключениям экспертов, продукция была создана с использованием "субстанции неизвестного происхождения и сомнительного качества, что могло создать угрозу жизни и здоровью граждан".

"Во время проведения следственных действий в складских и производственных помещениях, а также по месту жительства фигурантов дела, правоохранители изъяли оборудование для изготовления, розлива, упаковки и маркировки фальсификата, тару для расфасовки, контрафактные ленты с этикетками и инструкции по применению "лекарственного средства", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что во Львовской области кандидат биологических наук обустроил подпольный цех по изготовлению лекарств.

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