27 мая 2018, воскресенье

В Запорожье установили рекорд по вместимости Запорожца

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В салоне поместились 17 человек
Фото: 061.ua

В салоне поместились 17 человек

В Запорожье установили рекорд по пассажировместимости автомобиля Запорожец - 968м: в салоне разместились 17 человек.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

За два предыдущих года во время фестиваля запорожцы уже устанавливали национальные рекорды, массово усевшись в салоне малолитражки. Так, в 2016-м году в Запорожец поместились 13 человек, а в 2017-м - 14.

На этот раз запорожцам удалось побить собственные рекорды - в салон Запорожца-968м, прозванного "народным", уместилось 17 человек, среди которых мужчины, женщины и несколько подростков.

Отмечают, что в салоне машины было трудно дышать, но никто не пострадал. Водитель машины сказал, что "мог бы даже поехать, если бы один из пассажиров подвинул ногу".

Ранее ЗАЗ начал выпуск новой модели Запорожца.

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