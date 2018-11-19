В Запорожье ученица ПТУ жестоко избила девушку — видео

Ученица ПТУ №31 в Запорожье напала на девушку и побила ее, сообщает местное издание Gazeta.zp.ua.
Нападающая вскоре опубликовала видео с избиением в своем Instagram.
Девушка била свою жертву по голове, повалила на землю и хватала за волосы.
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