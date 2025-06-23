«Были навеселе». В Запорожье задержали трех парней, которые повредили украинские флаги — полиция

23 июня, 15:04
На видео, которое опубликовала полиция, ребята извинились «перед военными и перед Украиной» (Фото: Главное управление Национальной полиции в Запорожской области)

В Запорожье трое молодых людей повредили украинские флаги. Позже их нашли правоохранители.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Запорожской области.

Инцидент произошел вечером 21 июня в Александровском районе. В Сети появилось видео, на котором ребята ходили с двумя флагами и били ими об асфальт.

Правоохранители разыскали ребят. Ими оказались трое местных парней в возрасте 19 и 21 года.

Полиция также обнародовала фрагмент разговора с ребятами в отделении полиции. Отвечая на вопрос о мотиве поступка, они сказали, что это было «спонтанное» решение.

https://www.youtube.com/watch?v=L5BTLRRrJbM&t=83s

«В состоянии алкогольного опьянения просто были. Голова не работала и так получилось», — утверждают юноши. На видео ребята извинились «перед военными и Украиной».

Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами).

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Запорожье Национальная полиция Украины Флаг Украины Хулиганство

