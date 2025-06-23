На видео, которое опубликовала полиция, ребята извинились «перед военными и перед Украиной» (Фото: Главное управление Национальной полиции в Запорожской области)

В Запорожье трое молодых людей повредили украинские флаги. Позже их нашли правоохранители.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Запорожской области.

Инцидент произошел вечером 21 июня в Александровском районе. В Сети появилось видео, на котором ребята ходили с двумя флагами и били ими об асфальт.

Правоохранители разыскали ребят. Ими оказались трое местных парней в возрасте 19 и 21 года.

Полиция также обнародовала фрагмент разговора с ребятами в отделении полиции. Отвечая на вопрос о мотиве поступка, они сказали, что это было «спонтанное» решение.

«В состоянии алкогольного опьянения просто были. Голова не работала и так получилось», — утверждают юноши. На видео ребята извинились «перед военными и Украиной».

Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами).