В Запорожье со стрельбой задержали двух патрульных полицейских

Департамент коммуникации Национальной полиции сообщает о том, что в четверг, 22 марта, при задержании в Запорожье двух патрульных полицейских, обвиняемых в коррупции, произошла стрельба.

Во время задержания на трассе двух патрульных полицейских оперативниками внутренней безопасности Национальной полиции один из них бросился бежать и был задержан спустя несколько минут.

В это время его коллега пытался завладеть табельным оружием оперативников и по нему открыли стрельбу.

Патрульный полицейский получил легкую травму и был госпитализирован.

Напомним, под зданием Запорожского областного совета в четверг, 22 марта, ветераны АТО провели митинг, в ходе которого произошли потасовки и задержание по крайней мере одного из активистов.