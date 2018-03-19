В Запорожье слетевший с рельс трамвай врезался в электроопору - фото

В результате ДТП никто не пострадал

В понедельник, 19 марта, в Запорожье трамвай сошел с рельсов, врезавшись в электроопору и забор частного дома.

Об этом сообщил портал 061.ua, опубликовав фото с места ДТП.

Как отмечается, инцидент произошел на улице Шевченко, напротив здания школы.

При этом в результате аварии никто не пострадал.

В то же время, судя по снимкам, после инцидента на крыше трамвая, вероятно, вспыхнул пожар.

Ранее сообщалось, что в Киеве трамвай столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов.