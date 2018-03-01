В Запорожье сильный ветер сорвал утеплитель со стены многоэтажки

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Обломки утеплителя упали на снег, никто не пострадал
Фото: Zanoza

Обломки утеплителя упали на снег, никто не пострадал

На фоне метели и снегопада в Запорожье на одном из фасадов многоквартирных домов обвалился утеплитель, который, вероятно, был некачественно уложен.

Фотографию с места событий опубликовало местное издание Zanoza.

Инцидент произошел днем в четверг, 1 марта, около 11:30 в Шевченковском районе по улице Полякова.

Утеплитель был на всех пяти этажах фасада здания. Фактически весь он обрушился, сохранились только отдельные участки на уровне первого и немного второго этажей.

Напомним, в ноябре в Киеве со стены одного из жилых домов по улице Зодчих обвалился утеплитель. Тогда предполагалось, что причиной обвала утепления могло стать отсутствие крепежа или плохо подготовленная поверхность для поклейки пенопласта.

В то же время из-за сильных снегопадов в Украине уже приостановили свою работу аэропорты в шести городах.

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