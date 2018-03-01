В Запорожье сильный ветер сорвал утеплитель со стены многоэтажки

На фоне метели и снегопада в Запорожье на одном из фасадов многоквартирных домов обвалился утеплитель, который, вероятно, был некачественно уложен.
Фотографию с места событий опубликовало местное издание Zanoza.
Инцидент произошел днем в четверг, 1 марта, около 11:30 в Шевченковском районе по улице Полякова.
Утеплитель был на всех пяти этажах фасада здания. Фактически весь он обрушился, сохранились только отдельные участки на уровне первого и немного второго этажей.
Напомним, в ноябре в Киеве со стены одного из жилых домов по улице Зодчих обвалился утеплитель. Тогда предполагалось, что причиной обвала утепления могло стать отсутствие крепежа или плохо подготовленная поверхность для поклейки пенопласта.
В то же время из-за сильных снегопадов в Украине уже приостановили свою работу аэропорты в шести городах.
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