В Запорожье сегодня с 16:00 вводят комендантский час на два дня 19 марта, 11:16 Цей матеріал також доступний українською Запорожье (Фото:Forpost)

В Запорожье решением военного командования вводят комендантский час с 16:00 19 марта до 06:00 21 марта.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Сутки 20 марта во время комендантского часа жителям Запорожья нельзя будет покидать квартиру. Исключение — воздушная тревога, во время которой необходимо спуститься в укрытие.

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«Для собственной безопасности в это время не выходите на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности). Защита Запорожского края продолжается! Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям. Такие меры вынуждены и направлены на безопасность жителей региона», — призвал Старух.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев также посоветовал руководителям предприятий поменять график работы, чтобы не прекращать деятельность.

«Если у вас есть такая возможность, то смените прямо сейчас рабочий график и оставьте работников сегодня на две смены. Так они смогут продолжить свою работу в комендантский час, и ваши предприятия не остановятся», — отметил Куртев.

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