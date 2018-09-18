В Запорожье руководство вузов занималось незаконной легализацией иностранцев - СБУ

Чиновники брали по $5-10 тысяч с каждого мигранта

Правоохранители разоблачили в Запорожье руководителей нескольких высших учебных заведений города в незаконной легализации в Украине выходцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Как сообщается, для реализации схемы чиновники привлекли представителей одной из местных коммерческих структур.

Используя программу международного студенческого обмена, они оформляли фиктивные приглашения иностранцам на якобы обучение в украинских вузах, на основании которых мигранты получали право на проживание в Украине с последующей возможностью выезда в страны ЕС.

Свои "услуги" злоумышленники оценили в $5-10 тысяч с каждого иностранца.

Во время обысков в нескольких вузах, офисных помещениях и по месту жительства фигурантов оперативники СБУ обнаружили паспорта мигрантов, которые якобы учатся в Украине, наличные средства и другие материалы, подтверждающие незаконную деятельность.