Ракетный удар РФ по Запорожью: количество жертв возросло до 11 7 октября, 07:48 Жертвами ракетного удара РФ по Запорожью стали уже 11 человек (Фото:ГСЧС)

Количество жертв ракетного удара РФ по Запорожью возросло до 11 человек.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Twitter.

По одному из адресов спасатели обнаружили под завалами восемь погибших.

Кроме того, удалось спасти шесть человек, пять из которых были госпитализированы.

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По другому адресу спасены 15 человек, из которых восемь госпитализированы.



Всего спасли 21 человека. Жертвами атаки РФ стали 11 человек.

Утром 6 октября РФ выпустила по Запорожью семь ракет. В результате утренней атаки были разрушены жилые дома.



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