Ракетный удар РФ по Запорожью: количество жертв возросло до 11

7 октября, 07:48
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Жертвами ракетного удара РФ по Запорожью стали уже 11 человек (Фото:ГСЧС)

Жертвами ракетного удара РФ по Запорожью стали уже 11 человек (Фото:ГСЧС)

Количество жертв ракетного удара РФ по Запорожью возросло до 11 человек.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Twitter.

По одному из адресов спасатели обнаружили под завалами восемь погибших.

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https://twitter.com/SESU_UA/status/1578241747892699137

Кроме того, удалось спасти шесть человек, пять из которых были госпитализированы.

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По другому адресу спасены 15 человек, из которых восемь госпитализированы.

Всего спасли 21 человека. Жертвами атаки РФ стали 11 человек.

Утром 6 октября РФ выпустила по Запорожью семь ракет. В результате утренней атаки были разрушены жилые дома.

Ракетный террор России. Удары российской армии по гражданским объектам Украины с наибольшим количеством жертв - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Запорожье ГСЧС Ракетные удары Война России против Украины

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