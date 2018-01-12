В Запорожье решили сдать на вторсырье два декоммунизированных памятника

Памятник Дзержинскому оценили почти в миллион гривен

Городской совет Запорожья решил продать как вторсырье демонтированные памятники Феликсу Дзержинскому и Героической молодости.

Об этом говорится в проекте решения о списании коммунальной собственности.

По оценкам городских властей, памятник Дзержинскому в нынешнем состоянии стоит 957 тысяч гривен, а памятник Героической молодости – 432 тысячи гривен.

В документе указывается, что средства, полученные от реализации необоротных активов, других материальных ценностей, за сдачу вторичного сырья в виде лома и отходов при списании имущества, будут перечислены в специальный фонд бюджета города.

Напомним, что в 2016 году в Запорожье завершился демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому, который находился на площади Воли.