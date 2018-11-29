29 ноября 2018, четверг

В Запорожье разоблачили старшего инспектора колонии: он поставлял наркотики осужденным

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Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника
Фото: пресс-слкжба СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника

СБУ разоблачила старшего инспектора отдела надзора безопасности одной из исправительных колоний Запорожской области на снабжении осужденных наркотиками.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Установлено, что капитан внутренней службы почти каждый день проносил в колонию наркотики и запрещенные в учреждении предметы и сбывал их заключенным. За "дополнительное вознаграждение" улучшал условия содержания осужденных.

Деньги старший инспектор получал от родственников и знакомых осужденных на банковскую карточку. Сумма взятки за каждую "передачу" составляла от 500 грн до 3 тыс. грн.

Чиновника задержали при очередной попытке передачи "посылки" осужденным.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (получение взятки, наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества) и ч. 2 ст. 307 (сбыт наркотиков,  предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении преступлений и избрании меры пресечения.

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