В Запорожье разоблачили старшего инспектора колонии: он поставлял наркотики осужденным

СБУ разоблачила старшего инспектора отдела надзора безопасности одной из исправительных колоний Запорожской области на снабжении осужденных наркотиками.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
Установлено, что капитан внутренней службы почти каждый день проносил в колонию наркотики и запрещенные в учреждении предметы и сбывал их заключенным. За "дополнительное вознаграждение" улучшал условия содержания осужденных.
Деньги старший инспектор получал от родственников и знакомых осужденных на банковскую карточку. Сумма взятки за каждую "передачу" составляла от 500 грн до 3 тыс. грн.
Чиновника задержали при очередной попытке передачи "посылки" осужденным.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (получение взятки, наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества) и ч. 2 ст. 307 (сбыт наркотиков, предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении преступлений и избрании меры пресечения.
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